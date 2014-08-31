Украина вернула в Россию задержанных на Донбассе десантников

Все российские десантники, ранее задержанные в Украине, вернулись в РФ, сообщил в ночь на воскресенье заместитель командующего ВДВ генерал-майор Алексей Рагозин.

Об этом пишут РИА Новости.

"Переговоры были очень непростыми. Однако здравый смысл восторжествовал, и все закончилось хорошо. Самое главное - все ребята теперь с нами, в России", - отметил он.

По словам Рагозина, всем вернувшимся десантникам будет оказана необходимая психологическая и другая помощь.

Как сообщал УНИАН, 25 августа на Донбассе спецподразделение сил АТО совместно с СБУ задержали 10 российских десантников. Задержанные были с документами и оружием и дали показания о том, что они принадлежат к воинской части 98-й воздушно-десантной дивизии.

Читайте такжеСолдат из РФ шантажируют и заставляют подписывать контракты перед отправкой в Украину - СМИПо словам задержанных, их батальон 23 августа был передислоцирован в Ростов-на-Дону, а уже 24 августа личный состав был поднят по тревоге для осуществления марша, в частности при помощи нескольких десятков БМД. Как отметили десантники, только офицерам был известный маршрут прохождения колонны.

27 августа в Минске президент РФ Владимир Путин заявил, что задержанные десантники патрулировали границу и могли очутиться на украинской территории. Сами десантники на пресс-конференции, организованной СБУ, сообщили, что не знали, что находятся на территории Украины, и не собирались воевать с украинскими военными.