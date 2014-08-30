Семенченко: Военные РФ обманом призывают окруженных украинских силовиков сдаться в плен

Об этом на своей странице в соцсети написал комбат "Донбасса".

"Ситуацию пока разрулили. Пытаются развести ребят на сдачу в плен, не поддаются. С одной стороны танковая дивизия, с другой полк ВДВ. Хоть и враг, но кадровые, лучше чем ДНР. Раненым медицинскую помощь оказали. В течение часа должно все решиться. Были попытки по дороге каких -то отморозков расстрелять колонну. Прошли. Ждем", - написал Семенченко. Читайте такжеИз окружения под Иловайском вышли первые 28 бойцов - Аваков

Комбат "Донбасса" объяснил, почему так подробно рассказывает о выведении украинских силовиов из окружения.

"Ситуация странная и сложная. Нужна максимальная детальность и публичность. В том числе, чтобы можно было, в случае чего, восстановить хронологию событий", - подчеркнул он.

Напомним, Семенченко сообщил, что украинские силовики находятся в окружении в трех населенных пунктах: Новокатериновка, Старобешево, Червонополье.