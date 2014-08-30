Семенченко: При выведении силовиков из окружения возникли проблемы

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Прибыли в точку. Ситуация следующая: три котла окружения. Новокатериновка, Старобешево и Червонопильске. В последнем селе- Донбасс и остатки тех частей которые не сдались. Подбадриваем ребят по телефону. Списки удалось начать составлять только сейчас, всю ночь не было связи. Где командующий группировкой и все комбаты пока неизвестно", - собщил комбат.Читайте такжеУкраинских военных выводят из окружения под Иловайском: уже сформированы колонны

По словам Семенченко, воинская часть, окружившая силовиков под Червонопольем, ничего не знает про договорённости и дала еще два часа на сдачу.

"Надеюсь что это просто медленные шестеренки военной бюрократической машины. Проинформировал Президента, командующего Нацгвардией. Вынуждены вступить в контакт с разведротой ВДВ РФ с целью оттянуть срок ультиматума чтоб могла успеть пройти команда", - написал комбат "Донбасса".

Он также обнародовал новые номера телефонов для связи родственников солдат батальона "Донбасс": (050) 641 21 35, (050) 766 07 21, (099) 484 46 79, (099) 103 08 54, (098) 066 56 33, (068) 722 18 71, (093) 600 56 14, (093) 600 56 29.