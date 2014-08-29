Террористы обстреляли один из районов Донецка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, в городе ночь с 28 на 29 августа прошла без активных боевых действий, утром, в 4.15 артобстрелу подвергся Буденновский район - поселок Калинкино.

По информации ГСЧС Украины вследствие попадания снарядов повреждены кровля и перекрытия в жилых домах №2 по улице Абрикосовой, №2г по ул. Кубинской, №11 по ул. Майора Мицула, а также хозпостройка во дворе дома №66а по ул. Райниса.

По состоянию на 10.00 в городе сохраняется напряженная обстановка. На шахте им. А.Ф. Засядько в 4.30 29 августа был поднят на поверхность последний горняк. Электроснабжение угольного предприятия не восстановлено.

Читайте такжеВ Донецке в результате артобстрелов погибли 15 мирных жителейВ горсовете сообщили, что сегодня ремонтные бригады продолжают вести ремонтно-восстановительные работы на поврежденных сетях электроснабжения.

На утро без электроэнергии остаются жители некоторых микрорайонов Куйбышевского, Киевского и Петровского районов города. Обесточен Северный водопроводный узел, в связи с чем не осуществляется водоснабжение в части Киевского района.

Читайте такжеТеррористы отпустили донецкую патриотку Ирину Довгань - СМИОбщественный транспорт работает в штатном режиме. После утреннего артобстрела в Буденновском районе с 4.15 до 8.50 не осуществляли движение троллейбусы по маршруту №11. Сейчас работа подвижного состава по данному маршруту возобновлена. Кроме того, из-за повреждения контанктных сетей и опор не ходят троллейбусы №8 и №14, констатировали в горсовете.