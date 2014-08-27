Порошенко и Ромпей согласовали обсуждение украинского вопроса на Евросовете

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечается в сообщении, президент Украины поблагодарил президента Европейского совета за высокий уровень делегации Евросоюза и содержательную поддержку Украины во время встречи в Минске.

Читайте такжеШтайнмайер и Ромпей требуют дальнейших санкций против России

Петр Порошенко отметил особую роль высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, вице-президента Европейской комиссии Гюнтера Оттингера и Еврокомиссара по вопросам торговли Карела де Гухта.

Собеседники согласились, что встреча в Минске имела определенные положительные результаты в поиске путей мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Порошенко и Ромпей также дали оценку результатам встречи в Минске в контексте подготовки к заседанию Европейского совета 30 августа, а также обсудили возможность включения украинского вопроса в повестку дня, подчеркивается в сообщении.