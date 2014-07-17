Россия не использует свое влияние на сепаратистов - Ромпей
04:09, 17 июля 2014Политика
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Президент Совета ЕС Херман Ван Ромпей констатирует, что Россия не использует свое влияние на сепаратистов, поток оружия и боевиков через границу не останавливается.
Россия не использует свое влияние на сепаратистов / Пресс-центр АТО / facebook.com
Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции, которая состоялась раннего утра по результатам заседания Европейского Совета, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
„Поток оружия и боевиков через границу не останавливается, насилие продолжается. Нет мирных переговоров. Мы также расцениваем, что российская сторона не использует свое влияние на сепаратистов, чтобы деэскалировать ситуацию на востоке Украины”, - отметил Ромпей.
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В этой связи он перечислил шесть новых ограничительных мер, которые Европейский Совет принял на заседании из-за кризиса в Украине
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