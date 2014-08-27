Эштон: встреча Порошенко с Путиным - один из итогов переговоров в Минске

"Один из итогов этой встречи - встреча между президентом Путиным и президентом Порошенко", - сказала она журналистам, сообщает Внешняя Служба ЕС.

По словам Верховного представителя, в ходе переговоров обсуждались два вопроса - "экономические аспекты дискуссии между Украиной и Россией и вопросы мира и безопасности".

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" Я должна сказать, что на протяжении всей встречи я подчеркивала, что это, на мой взгляд, важнейший аспект. Мы призвали к прекращению огня, связанного с надлежащим управлением границами. Важно гарантировать, чтобы гуманитарная помощь дошла до людей в надлежащем порядке, в полном соответствии с нормами международного права, и, конечно, должен иметь место политический процесс", - подчеркнула Эштон.

Как сообщал УНИАН, накануне президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Высоким представителем Европейского Союза по вопросам безопасности и внешней политики Кэтрин Эштон, а также состоялась двусторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча двух президентов началась после переговоров в формате Украина-ЕС-Евразийская тройка, состоявшихся 26 июля в Минске.