В Минске не шла речь ни о каких компромиссах в отношении суверенитета Украины - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на X съезде партии «Солидарность», которую делегаты переименовали в «Блок Петра Порошенко».

Порошенко подчеркнул, что “никаких компромиссов вокруг суверенитета Украины и европейского выбора” не было.

Читайте такжеПорошенко рассказал о результатах переговоров в Минске (видео брифинга)Как сообщал УНИАН, 26 августа в Минске Порошенко провел переговоры с верховным представителем ЕС Кэтрин Эштон, а также состоялась двусторонняя встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча двух президентов состоялась после переговоров в формате Украина-ЕС-Евразийская тройка.

После переговоров Порошенко сообщил, что стороны договорились о немедленном начале консультаций пограничных служб и начальников Генштабов Украины и РФ для установления контроля на украинско-российской границе и урегулирования ситуации на востоке страны.

Также Порошенко заявил, что на базе мирного плана по урегулированию ситуации в Украине будет разработана дорожная карта.

Кроме того, он проинформировал о договоренности провести 6 сентября консультации по вопросам энергетики между Украиной, Евросоюзом и Россией.

Также президент проинформировал, что в контексте обсуждения имплементации Соглашения между Украиной и ЕС относительно создания зоны свободной торговли была достигнута договоренность о начале консультаций на уровне экспертов, которые обеспечат минимизацию последствий имплементации этого соглашения для стран-соседей.