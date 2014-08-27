The Wall Street Journal: саммит по поводу кризиса в Украине расплылся в смутных обещаниях

В статье Андрея Остроуха и Алана Каллисона под названием «Саммит по поводу кризиса в Украине расплылся в смутных обещаниях», опубликованной на сайте газеты The Wall Street Journal, сообщается о том, что на кризисных переговорах между президентами России и Украины был достигнут лишь незначительный прогресс в поиске возможностей завершения кровавого конфликта между двумя странами.

После встречи, которая продолжалась весь день, в белорусской столице Минске, которая закончилась только в ночь на среду, украинский президент Петр Порошенко рассказал о «тяжелых и сложных» переговорах. Он также добавил, что будет разрабатывать план возможного соглашения о перемирии с пророссийскими повстанцами на востоке Украины, сообщили несколько информационных агентств.

Президент России Владимир Путин гарантировал свою поддержку, но также выразил скепсис: «Россия сделает все возможное для мирного процесса, если такой начнется», сказал Путин журналистам и добавил, что это мирный процесс "должен начаться как можно скорее».

Путин также преуменьшил значение инцидента на российско-украинской границе, где российские солдаты на этой неделе были схвачены на украинской территории.

Незадолго до начала переговоров, Украина обнародовала видеоролик, в котором можно увидеть допрос солдат. Они говорят, что они были частью группы, которая приехала в военных транспортных средствах через границу. Украинская армия обстреляла эти транспортные средства в понедельник.

По данным российского агентства Интерфакс, Министерство обороны России сообщило, что солдаты проникли на территорию Украины случайно, когда патрулировали необозначенный участок границы.

«Украинские солдаты тоже появлялись на нашей территории ... Это никогда не было проблемой, и я надеюсь, что и этот случай не представляет никакой проблемы для украинской стороны», сказал Путин. Он имел в виду инцидент, когда недавно украинские солдаты, вынужденные бежать от нападений повстанцев, также пересекли границу с Россией.

«Сегодня будет решаться судьба мира»

Это была первая личная встреча Путина и Порошенко в течение двух месяцев. В переговорах также приняли участие представители Европейского Союза, Беларуси и Казахстана в надежде на решение, которое положило бы конец кровопролитию в Украине. Конфликт стал самым большим кризисом между Востоком и Западом с конца холодной войны.

«Сегодня в Минске будет решаться судьба мира и судьба Европы», сказал Порошенко во вторник утром.

Но во время первого раунда обсуждений, Путин сконцентрировался на торговых вопросах и избегал дискуссий о восстаниях, в которых с начала года погибло примерно 2000 людей.

В своих публичных выступлениях Путин подчеркнул большие опасности, которые, по его мнению, угрожают России, если Украина будет укреплять свои связи с Западом. С начала кризиса, Путин неоднократно обвинял Запад во вмешательстве во внутренние государственные дела Украины и желании разрушить отношения с Москвой.

Путин предупредил, что соглашение между Киевом и ЕС переполнит украинский рынок европейскими товарами. Эти товары затем будут проникать на российский рынок, сказал Путин. «В этой ситуации Россия не может бездействовать. И мы будем вынуждены принять ответные меры для защиты нашего рынка».

В очевидно примирительном жесте Путин также сказал после переговоров, что он договорился с президентом Порошенко о возобновлении переговоров по поставкам газа. В начале года Москва прекратила поставки газа в Украину, обосновав это тем, что Украина не оплатила газовые счета.

Сама встреча это уже успех

Нынешний кризис начался в 2013 году, когда тогдашний украинский президент Виктор Янукович неожиданно не подписал запланированное торговое соглашение с Европейским Союзом, а вместо этого заключил торговое соглашение с Россией. Массовые протесты населения заставили Януковича в феврале покинуть пост президента. Новый президент Порошенко, который был избран в мае, сейчас возобновил соглашение с ЕС.

В апреле вспыхнуло восстание сепаратистов на востоке Украины. Украина обвиняет Россию в обеспечении пророссийских повстанцев в приграничных районах оружием и новыми бойцами - обвинение, которое Россия отрицает.

После кризисных переговоров во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет продолжать служить форумом для мирных переговоров. «Конечно, мы все хотели прогресса (хотя бы в форме прекращения огня) и начала политического диалога в Украине», сказал Лукашенко. «Но тот факт, что встреча сегодня вообще состоялась, само по себе уже успех и шаг в единственно правильном направлении».