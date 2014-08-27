Задержанных российских десантников доставили в киевское СИЗО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Российские десантники 331-го полка 98-й Свирской дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ, задержанные 25 августа под поселком Зеркальное Донецкой области, уже доставлены в один из киевских следственных изоляторов», - отметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 25 августа на Донбассе спецподразделение сил АТО совместно с СБУ задержали 10 российских десантников. Задержанные были с документами и оружием и дали показания о том, что они принадлежат к воинской части 98-й воздушно-десантной дивизии.

Читайте также"Это не наша война": военнопленные РФ призвали Путина прекратить отправлять войска в Украину (видео)По словам задержанных, их батальон 23 августа был передислоцирован в Ростов-на-Дону, а уже 24 августа личный состав был поднят по тревоге для осуществления марша, в частности при помощи нескольких десятков БМД. Как отметили десантники, только офицерам был известный маршрут прохождения колонны.

27 августа в Минске президент РФ Владимир Путин заявил, что задержанные десантники патрулировали границу и могли очутиться на украинской территории.

Сами десантники на пресс-конференции, организованной СБУ, сообщили, что не знали, что находятся на территории Украины, и не собирались воевать с украинскими военными.