Путин заявил, что задержанные в Украине десантники патрулировали участок границы

В понедельник Служба безопасности Украины заявила, что задержала на границе с РФ десять российских десантников с оружием и документами, пишет РИА Новости.

Источник в Минобороны РФ сказал, что задержанные в Украине российские военнослужащие патрулировали участок границы и, вероятно, пересекли ее случайно, сопротивление украинским силовикам при задержании они не оказывали.

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"Я еще не получал доклад от Министерства обороны. Насколько мне известно, они патрулировали границу и могли оказаться на украинской территории", — сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, поднимался ли вопрос о задержании российских десантников.

В понедельник Служба безопасности Украины заявила, что задержала на границе с РФ десять российских десантников с оружием и документами. Источник в Минобороны РФ сказал, что задержанные на Украине российские военнослужащие патрулировали участок границы и, вероятно, пересекли ее случайно, сопротивление украинским силовикам при задержании они не оказывали.