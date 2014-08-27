Российские СМИ предупредили Путина об ответственности за жертвы среди солдат

Об этом пишет российская газета Ведомости.

Газета в статье Воюем ли мы заявляет, что количество повисающих в воздухе вопросов о погибших и задержанных на территории Украины российских военнослужащих достигло критического числа. Воюет ли Россия в Украине и если да, то на каких основаниях? Если нет, кто лежит в свежих могилах и дает показания на допросах в Службе безопасности Украины (СБУ)?

Сообщения о том, что несколько десятков десантников перестали выходить на связь с середины августа, уже неделю появляются в соцсетях. Российские военные категорически отрицают какое-либо участие в боевых действиях, но ничего не говорят родителям о пропавших детях — об этом, например, вчера рассказывала на пресс-конференции в Саратове мать еще одного контрактника 76-й дивизии, Ильи Максимова, который также был «на учениях в Ростове» и чьи документы также обнаружены украинскими военными в захваченной бронемашине. Родители ничего не знают о нем с 16 августа.

Читайте такжеКомандование российских десантников признало потериИздание отмечает, что молчание или невнятные комментарии официальных ведомств только усиливают атмосферу подозрительности и заставляют вспомнить неприятные примеры из российской и советской истории. Страна не знала о секретных операциях Красной армии в Афганистане в 1929 г. и в Синцзяне в 1930-е гг. Их участникам запрещали писать родным о своем настоящем местонахождении, письма после просмотра цензурой отправлялись с места постоянной дислокации.

В России этот опыт попытались повторить в ноябре 1994 г., организуя военную помощь антидудаевской оппозиции в Чечне. Около 80 офицеров и прапорщиков сотрудники контрразведки завербовали в воинских частях «для обслуживания боевой техники». Подписавшие контракт лично участвовали в неудачной попытке штурма Грозного 26 ноября 1994 г. Многие из них погибли, более 20 человек попали в плен. Министр обороны Павел Грачев заявил, что российские военные не имеют отношения к штурму, а в Чечне воюют наемники.

Газета замечает, что, возможно, российские политики и военные пытаются действовать «как в Крыму»: участие наших военных там тоже не признавалось до поры. «Славная победа» вывела вопросы соблюдения международных и внутренних норм из поля зрения россиян. Но в Крыму обошлось без стрельбы и жертв. На Юго-Востоке совсем не то, там какая-либо гипотетическая «победа» ничего не спишет. Полного контроля над информацией достичь невозможно. Ответственность за жертвы придется нести.