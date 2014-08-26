СМИ: Лидер боевиков Губарев сбежал в Россию

Один из лидеров террористов Павел Губарев во вторник, 26 августа, прилетел в Ростов-на-Дону ночным рейсом из Симферополя, рассказал на правах анонимности пассажир, который летел в одном самолете с лидером донецких боевиков, сообщает российское издание "Сноб".

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«Губарев летел с каким-то хрупким типом в камуфляже и с нервным взором. Здесь его встретили два потертых человека - на службистов не похожи, скорее на боевых товарищей. Летел обычным ночным рейсом. Потолстел», - сообщил один из пассажиров.

Татьяна Дворядкина, которая считает себя "сопредседателем" в террористической организации "ДНР" сообщила, что слышала об отъезде Губарева, однако куда он отправился, ей неизвестно. «Губарев действительно уехал из Донецка. Говорили, что он поехал в Ростов, - рассказала Дворядкина. - Причины его отъезда мне неизвестны. Может, к жене поехал или отпуск взял. Вернется ли он в Донецк? Тоже пока никто не знает. Связь с ним есть только у правительства "Новороссии"».

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Напомним, в Россию ранее бежал Александр Бородай, который считал себя "премьером" в террористической организации "ДНР". По некоторым данным, его видели гуляющим в Москве по Арбату.

Также в Россию сбежал один из лидеров террористов Игорь Стрелков (Гиркин). В СМИ появилась информация, что Стрелкова ранили во время стычки с новым "премьером" самопровозглашенной республики Александром Захарченко, который пришел на место Бородая.