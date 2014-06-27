Главари террористов Гиркин и Губарев против консультаций и не признают перемирия

Об этом на своей странице в "Facebook" сегодня написал Губарев, коментируя второе заседание группы по решению конфликта в Донбассе.

"Я на фоне этих событий не вижу смысла в консультациях. Донбасс - сердце России! Так было, так должно быть и так будет", - написал лидер террористов.

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Также Губарев цитирует российского диверсанта Стрелкова-Гиркина, который руководит боевиками в Славянске: "...Перемирие при таких условиях соблюдать мы не будем. Наши условия неизменны - отвод войск на 10 км минимум, прекращение артиллерийских обстрелов, разблокирование путей сообщения" - написал Губарев.

Как сообщал УНИАН, лидер террористов самопровозглашенной ДНР Александр Бородай после консультаций в Донецке с деэскалации ситуации на востоке Украины заявил о прекращении огня до 30 июня.

«Нам стало известно, что Порошенко решил прекратить огонь до 30-го числа, мы, со своей стороны, прекращаем огонь на этот же срок», - заявил Бородай.