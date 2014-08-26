Местные жители уверяют, что колонна российской военной техники ночью пересекла границу
10:02, 26 августа 2014Политика
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Этой ночью из России в Украину зашла колонна военной техники.
Иллюстративное изображение / spbdnevnik.ru
В город Суходольск Луганской области из России в ночь с 25 на 26 августа зашла большая колонна военной техники.
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Об этом сообщают местные жители, которые стали очевидцами происходящего.
Местные жители уверяют, что колонна российской военной техники пересекла границу
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