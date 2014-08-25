СБУ и "Айдар" обезвредили лагерь боевиков на Луганщине

17:03, 25 августа 2014
Политика
2 0
обновлено

Органы СБУ совместно с добровольческим батальоном "Айдар" в районе Александровска Луганской области обезвредили лесной лагерь боевиков.

REUTERS

Об этом сообщает сайт СНБО.

На территории лагеря найдены заминированные арсеналы вооружения - РПГ, огнеметы "Шмель", боеприпасы и т.д и около 3 кг взрывчатки типа пластид, которые планировалось использовать для организации теракта.

Читайте такжеВ Иловайске батальоны "Донбасс" и "Кривбасс" уничтожили боевиков 90 - штаб

Задержан руководитель диверсионной группы - российский военнослужащий (позывной «Ямал») и его подчиненные - снайперы, автоматчики, пулеметчик. 

Как свидетельствуют изъятые у диверсантов документы и показания, которые они дают оперативникам СБУ, группа уже через несколько часов готовилась к преступным вооруженных нападений на подразделения военнослужащих СБУ и ВС Украины. Задержанные правонарушители также планировали диверсию на объектах железнодорожного транспорта. 

Установлено, что именно эти диверсанты причастны к нападению на блокпост батальона «Айдар» в селе Смоляниново. 

В отношении задержанных боевиков начато уголовное производство по ст.258 (терроризм) Уголовного кодекса Украины, подчеркивается в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter