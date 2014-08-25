СБУ и "Айдар" обезвредили лагерь боевиков на Луганщине

Об этом сообщает сайт СНБО.

На территории лагеря найдены заминированные арсеналы вооружения - РПГ, огнеметы "Шмель", боеприпасы и т.д и около 3 кг взрывчатки типа пластид, которые планировалось использовать для организации теракта.

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Задержан руководитель диверсионной группы - российский военнослужащий (позывной «Ямал») и его подчиненные - снайперы, автоматчики, пулеметчик.

Как свидетельствуют изъятые у диверсантов документы и показания, которые они дают оперативникам СБУ, группа уже через несколько часов готовилась к преступным вооруженных нападений на подразделения военнослужащих СБУ и ВС Украины. Задержанные правонарушители также планировали диверсию на объектах железнодорожного транспорта.

Установлено, что именно эти диверсанты причастны к нападению на блокпост батальона «Айдар» в селе Смоляниново.

В отношении задержанных боевиков начато уголовное производство по ст.258 (терроризм) Уголовного кодекса Украины, подчеркивается в сообщении.