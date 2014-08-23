В течение суток силы АТО 27 раз вступали в бой с террористами
13:25, 23 августа 2014Политика
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В течение суток силы АТО 27 раз вступали в огневой контакт с террористами.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, в частности шли бои в районе Саур-Могилы, населенных пунктов Петровское, Вергунський Разъезд, Благодатное, Марьинка, Веселая Тарасовка, Красная Поляна, Черевковка, Васильевка, Кутейниково, Трудовське, Челюскинец, Малониколаевка, Авдеевка, Колодезная.
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Как отметил Лысенко, в СНБО пока нет сводной информации относительно точного количества пострадавших в результате вооруженного противостояния за последние сутки.
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