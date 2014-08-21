Красный Крест призывает не размещать огневые точки в жилых кварталах

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии Лоран Корба.

«Недопустимо подвергать нападения гражданское население, гражданские объекты, необходимые для выживания гражданского населения. Стороны должны избегать размещения военных целей в густонаселенных районах или рядом с ними», - сказал он.

Читайте такжеБоевики в Луганске стреляют по жилым кварталам с территории дома престарелыхПри этом Корба подчеркнул, что МККК призывает террористов на востоке Украины соблюдать нормы гуманитарного права и уважать сотрудников международной организации.

«МККК напоминает всем сторонам, что в соответствии с международным гуманитарным правом, стороны в конфликте должны проявлять уважение к сотрудникам, которые оказывают международную гуманитарную помощь, и защищать тех, кто находится под защитой эмблемы Красного Креста. Это касается и тех, кто будет сопровождать российскую автоколонну ("гуманитарный конвой" - ред.)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, террористы, действующие на территории Донбасса, размещают артиллерию в пределах жилых кварталов, вызывая на себя огонь силовиков в ответ. Также СНБО неоднократно сообщала о случаях обстрела террористами жилых домов в городах Донбасса с целью дискредитировать силы АТО.