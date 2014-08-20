Террористы из "Града" обстреляли поселок Еленовка на Донетчине - СНБО
13:59, 20 августа 2014Политика
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Террористы из «Градов» обстреляли мирных жителей в поселке Еленовка Донецкой области.
Боевики продолжают обстрел подконтрольных территорий / Фото Министерства обороны РФ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Террористы продолжают обстреливать мирных жителей на временно подконтрольных им территориях», - отметил он.
Читайте такжеЗа сутки в Донецкой области погибли 34 мирных жителяЛысенко заметил, что «из установок «Град», переданных из России, они произвели 8 залпов по поселку Еленовка Донецкой области. Взрывами разрушены несколько домов и хозяйственных сооружений».
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