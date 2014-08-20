Террористы из "Града" обстреляли поселок Еленовка на Донетчине - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Террористы продолжают обстреливать мирных жителей на временно подконтрольных им территориях», - отметил он.

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