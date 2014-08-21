Еще 16 грузовиков из "гуманитарного конвоя" РФ прибыли к границе Украины - журналист

Еще шестнадцать грузовиков из российского "гуманитарного конвоя" прибыло на пункт пропуска на границе между Россией и Украиной, сообщил журналист польского телеканала TVN24 Войчех Бояновский на своем Twitter.

"Еще 16 грузовиков здесь, вместе уже 32", - написал он.

Журналист отметил, что представители Красного Креста, которые находятся на месте, отказываются от детальных комментариев, заявляя, что "операция продолжается".

Напомним, первые 16 грузовиков из «гуманитарного конвоя», который остановился несколько дней назад возле российского Каменск-Шахтинска, прибыли на пункт пропуска на границе с Украиной вчера вечером.

Читайте такжеВ МИД объяснили, почему не пускают в Украину гуманитарный конвой

Как сообщал УНИАН, 12 августа Россия заявила, что направляет «гуманитарную помощь» для жителей Донецкой и Луганской областей - в целом 280 военных «КамАЗов», специально для этой акции перекрашенных в белый цвет.

16 августа Украина признала отправленный из России груз гуманитарной помощью. Было согласовано, что распределением помощи для жителей Донбасса, которые находятся в зоне АТО, будет заниматься Международный комитет Красного Креста.

Вместе с тем представитель МККК Паскаль Кютта заявил, что главная проблема, которая касается дальнейшей судьбы конвоя, заключается в получении гарантий безопасности от всех сторон конфликта.

Украинские власти, а также лидеры западных стран не исключали вторжения России в Украину под предлогом гуманитарной помощи, или же провокаций с этим грузом.

20 августа МИД России заявил, что РФ «сделала все возможное для обеспечения безопасности прохождения гуманитарного конвоя для жителей Донбасса.

Читайте такжеТеррористы пообещали не трогать российский "гуманитарный конвой"

21 августа МИД Украины заявил, что украинская сторона без промедлений начнет процедуру оформления российского гуманитарного груза, как только получит окончательное подтверждение от Международного комитета Красного Креста о готовности доставить груз к месту назначения.

МИД сообщает, что по состоянию на вечер 20 августа украинские пограничные и таможенные службы не осуществляли соответствующих процедур по оформлению груза.