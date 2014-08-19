МИД Украины: РФ и террористы не гарантировали безопасность “гуманитарному конвою”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Евгений Перебийнис.

«Эта информация абсолютно не корректна и не соответствует действительности. Я только могу допустить, что это интерпретация российского МИД этого разговора», - сказал Перебийнис.

Он отметил, что Украина постоянно контактирует с Международным Комитетом Красного Креста по этому вопросу.

По словам Перебийниса, представитель Украины при Международном Комитете Красного Креста в Женеве проводит ежедневные встречи по этому вопросу.

«Последняя информация, которая поступила от него по результатам встречи с заместителем директора Департамента оперативной деятельности по Европе и Центральной Азии, свидетельствует, что Международный Красный Крест продолжает прорабатывать с российской стороной, в частности с террористами, вопрос о предоставлении гарантий прохождения груза по территории, которая контролируется боевиками. Из этого мы видим, что такие договоренности пока не достигнуты”, - сказал Перебийнис.

Он отметил, что вся ответственность относительно безопасности прохождения этого груза по территории, которая контролируется террористами, ложится на самих лидеров террористов и на Россию, которая их контролирует.

Перебийнис отметил, что Украина неоднократно подтверждала готовность предоставлять гарантии безопасности прохождения груза на территории, контролируемой силами АТО.

Читайте такжеПод прикрытием "гуманитарки" РФ создает коридор для поставки оружия боевикам - Турчинов«Но мы прекрасно понимаем, что прохождение этого груза и маршрут, который был избран, проходит вне зоны, где наши Вооруженные силы могут гарантировать безопасность», - сказал Перебийнис.

Напомним, сегодня в МИД РФ сообщили, что российская сторона и террористы на Донбассе готовы гарантировать безопасность гуманитарному конвою из России.

Как сообщал УНИАН, 12 августа РФ заявила, что направляет гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской областей.

Вместе с тем Россия не предоставила представителям Красного Креста подробной спецификации "гуманитарного конвоя", что задерживало его оформления.

16 августа в Ростовской области завершились переговоры о "гуманитарную помощь". Украина согласилась принять этот груз под эгидой Международного комитета Красного Креста, но только после проверки его на границе.

На сегодня 16 из 280 российских грузовиков, которые остановились в Каменско-Шахтинську (РФ) 17 августа приблизились к КПП "Донецк" в России на границе с Украиной.

В МИД РФ по итогам телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером заявили, что российская сторона и террористы готовы обеспечить безопасность российского «гуманитарного конвоя» для жителей Донбасса.

«Маурер отметил, что все аспекты обеспечения безопасности гуманитарного конвоя и персонала МККК, который будет задействован в данной операции, российской стороной и ополченцами обеспечено в полной мере. Вместе с тем, пока не удается получить необходимые гарантии безопасности прохождения конвоя и дальнейшего распределения гуманитарной помощи с украинской стороны», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПредставители Красного Креста выехали в Луганск для организации доставки помощи из РФВ МИД РФ отметили, что с российской стороны сначала было высказано согласие с тем маршруту следования гуманитарного конвоя, который было предложено Киевом. Однако затем украинская сторона предложила его изменить, поскольку не была уверена в возможности обеспечить безопасность прохождения гуманитарной помощи.