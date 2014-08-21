Боевики ДНР заявили, что будут сбивать беспилотники ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении на сайте террористической организации Донецкая народная республики (ДНР), передает Еспресо.TV.

Невооруженные летательные аппараты окажутся в распоряжении Специальной наблюдательной миссии (СНМ) ОБСЕ в Украине в течение 6-10 недель.

При этом террористы цитируют главу МИД РФ Сергея Лаврова, который ранее заявил, что Россия поддерживает оснащение наблюдательной миссии ОБСЕ беспилотниками.

"Сейчас идет разговор о том, чтобы миссия получила беспилотники для контроля на границе с украинской стороны с украинского воздушного пространства. Мы такой подход поддерживаем", - передают боевики слова Лаврова.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ в Украине получат беспилотники в течение 6-10 недель

В связи с предстоящим размещением беспилотников на границе террористы заявили, что "идентифицировать беспилотники технически невозможно, а информация, полученная с их помощью, может стать известной украинским силовикам". Это касается, прежде всего, передвижения сил боевиков.

"Министерство обороны Донецкой народной республики оставляет за собой право удалять такие беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.