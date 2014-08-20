Украина просит РФ держать своих террористов у себя дома, а не отправлять на Донбасс

17:08, 20 августа 2014
Политика
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Ярема призывает Генпрокурора РФ принять меры для прекращения участия граждан России в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Фото УНИАН

Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема обратился к генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке с официальным письмом относительно необходимости осуществления мер российскими правоохранительными органами для прекращения участия граждан России в вооруженном конфликте в восточных областях Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, в письме Ярема отмечает, что в распоряжении Генеральной прокуратуры Украины имеется официальная информация о значительном количестве граждан Российской Федерации, которые действуют на стороне самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также активно применяют оружие против Вооруженных Сил Украины и мирных граждан.

”Эти данные подтверждаются материалами уголовных производств, судебными приговорами, а также отчетами международных наблюдателей”, - пишет Ярема в своем письме.

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Так, он информирует своего российского коллегу о том, что органами досудебного расследования Украины в связи с участием в вооруженных конфликтах и боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей привлекаются к уголовной ответственности

Безлер (Бес) Игорь Николаевич, 30.12.1965 г.р.;

Гиркин (Стрелок) Игорь Всеволодович, 17.12.1970 г.р.;

Здрилюк (Абвер) Сергей Анатолиевич, 23.07.1972 г.р.;

Козицын Николай Иванович, 20.06.1963 г.р.;

Негриенко Вячеслав Анатолиевич, 10.12.1977 г.р.;

Бородай Александр Юрьевич, 25.07.1972 г.р.;

Корчагин Николай Викторович, 06.12.1974 г.р.;

Кулыгина Ольга Ивановна, 14.09.1972 г.р.;

Симонов Евгений Вячеславович, 30.09.1973 г.р.;

Михайлов Леонид Юрьевич, 12.05.1962 г.р.;

Валехидис Александр Анатолиевич, 27.09.1955 г.р.;

Сискевич Игорь Евгеньевич, 16.07.1952 г.р.;

Фоминов Алексей Алексеевич, 20.07.1970 г.р.

и другие граждане Российской Федерации.

Типичным примером, пишет Ярема, являются действия гражданина России Михайлова Л.Ю., который, преследуя корыстную цель получения денежного вознаграждения, незаконно пересек государственную границу Украины и принимал участие в террористической деятельности военизированного подразделения «ДНР».

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Уголовные производства в отношении Макарова Владислава Альбертовича, 14.08.1967 г.р.; Артюх Надежды Васильевны, 29.11.1985 г.р.; Соловьева Алексея Ивановича, 01.11.1974 г.р.; Коледы Марии Васильевны, 07.06.1991 г.р.; Лукьянчикова Александра Михайловича, 25.04.1968 г.р.; Вердияна Симона Рудиковича, 01.09.1987 г.р.; Безобразова Владимира Алексеевича, 03.09.1979 г.р.; направлены в суд. Некоторые из этих граждан Российской Федерации уже осуждены.

О гражданах РФ из уст боевиков

Кроме того, генпрокурор Украины доводит к сведению своего коллеги, что информацию о многочисленных фактах участия граждан России в вооруженном конфликте на территории Украины подтверждают непосредственно представители сепаратистов.

REUTERS

В частности, 16 августа 2014 года Александр Захарченко, который называет себя председателем совета министров «Донецкой народной республики», заявил о наличии «1200 человек личного состава, которые проходили на протяжении 4 месяцев подготовку на территории Российской Федерации».

Вместе с тем, отмечает Ярема, по официальной информации, Российская Федерация не принимает участия в этом вооруженном конфликте и военных действиях, а также не направляет своих граждан в Донецкую и Луганскую области Украины для выполнения официальных обязанностей в составе вооруженных сил.

”Такое участие граждан России в вооруженном конфликте и военных действиях на территории Украины является наемничеством, то есть действиями, которые квалифицируются как преступление в соответствии с нормами международного права и ст. 359 УК Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет. Уголовно наказуемыми в соответствии со ст. 2 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и ст. 205-1 УК России являются также действия по финансированию и другому содействию терроризму, распространенные среди российских юридических лиц, общественных объединений и граждан”, - напоминает Чайке генпрокурор Украины. 

Кто в России финансирует террор на Донбассе

По данным ГПУ, активистами так называемого «Освободительного движения «Русский сектор – Украина» осуществляется сбор средств для финансирования террористических организаций на территории Украины. Средства перечисляются на счет 40820810638260600708, открытый на имя Хижняка Сергея Игоревича в АО «Сбербанк России».

Ярема отмечает, что одним из центров финансирования и содействия деятельности террористических организаций на территории Украины есть «Координационный центр помощи Новороссии», представительства которого есть в Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Иркутск). Для сбора средств эта организация использует счета и реквизиты платежных систем, открытых на имя Маркова Алексея Геннадиевича. 

@EvgenyFeldman

Установлены граждане Российской Федерации Мелков Алексей Валериевич, Пилецкая Ольга Владимировна, Кутюмова Татьяна Михайловна, Яралов Дмитрий Алексеевич, Постников Алексе Викторович, Овсяникова Анна Владимировна, которые обеспечивали финансирование террористической деятельности, перечисляя с этой целью денежные средства на счета гражданки Российской Федерации Лауры Саральповой. Около 150 миллионов полученных ею российских рублей были использованы на закупку оружия, боеприпасов и военного снаряжения для террористических организаций. 

Кроме того, активное участие в финансировании террористической деятельности на территории Украины принимает основатель инвестиционного фонда «Маршал Кепитал» и совладелец ОАО «Ростелеком»Малофеев Константин Валериевич, 03.07.1974 г.р.

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В то же время любая официальная информация относительно прекращения российскими правоохранительными органами указанной деятельности граждан Российской Федерации и привлечения их к уголовной ответственности отсутствует.

”На основании ст. 21 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года прошу рассмотреть эту информацию в качестве сообщения о преступлениях, которые совершаются указанными и другими гражданами Российской Федерации на территории Украины. О результатах и принятых мерах прошу информировать Генеральную прокуратуру Украины. Рассчитываю на Вашу объективную правовую оценку действий тех граждан Российской Федерации, которые несут угрозу миру и стабильности не только в Украине, но и у себя на Родине”, - отмечает в письме генпрокурор Украины.

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