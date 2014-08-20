Украина просит РФ держать своих террористов у себя дома, а не отправлять на Донбасс

Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема обратился к генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке с официальным письмом относительно необходимости осуществления мер российскими правоохранительными органами для прекращения участия граждан России в вооруженном конфликте в восточных областях Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, в письме Ярема отмечает, что в распоряжении Генеральной прокуратуры Украины имеется официальная информация о значительном количестве граждан Российской Федерации, которые действуют на стороне самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также активно применяют оружие против Вооруженных Сил Украины и мирных граждан.

”Эти данные подтверждаются материалами уголовных производств, судебными приговорами, а также отчетами международных наблюдателей”, - пишет Ярема в своем письме.

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Так, он информирует своего российского коллегу о том, что органами досудебного расследования Украины в связи с участием в вооруженных конфликтах и боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей привлекаются к уголовной ответственности

Безлер (Бес) Игорь Николаевич, 30.12.1965 г.р.;

Гиркин (Стрелок) Игорь Всеволодович, 17.12.1970 г.р.;

Здрилюк (Абвер) Сергей Анатолиевич, 23.07.1972 г.р.;

Козицын Николай Иванович, 20.06.1963 г.р.;

Негриенко Вячеслав Анатолиевич, 10.12.1977 г.р.;

Бородай Александр Юрьевич, 25.07.1972 г.р.;

Корчагин Николай Викторович, 06.12.1974 г.р.;

Кулыгина Ольга Ивановна, 14.09.1972 г.р.;

Симонов Евгений Вячеславович, 30.09.1973 г.р.;

Михайлов Леонид Юрьевич, 12.05.1962 г.р.;

Валехидис Александр Анатолиевич, 27.09.1955 г.р.;

Сискевич Игорь Евгеньевич, 16.07.1952 г.р.;

Фоминов Алексей Алексеевич, 20.07.1970 г.р.

и другие граждане Российской Федерации.

Типичным примером, пишет Ярема, являются действия гражданина России Михайлова Л.Ю., который, преследуя корыстную цель получения денежного вознаграждения, незаконно пересек государственную границу Украины и принимал участие в террористической деятельности военизированного подразделения «ДНР».

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Уголовные производства в отношении Макарова Владислава Альбертовича, 14.08.1967 г.р.; Артюх Надежды Васильевны, 29.11.1985 г.р.; Соловьева Алексея Ивановича, 01.11.1974 г.р.; Коледы Марии Васильевны, 07.06.1991 г.р.; Лукьянчикова Александра Михайловича, 25.04.1968 г.р.; Вердияна Симона Рудиковича, 01.09.1987 г.р.; Безобразова Владимира Алексеевича, 03.09.1979 г.р.; направлены в суд. Некоторые из этих граждан Российской Федерации уже осуждены.

О гражданах РФ из уст боевиков

Кроме того, генпрокурор Украины доводит к сведению своего коллеги, что информацию о многочисленных фактах участия граждан России в вооруженном конфликте на территории Украины подтверждают непосредственно представители сепаратистов.

В частности, 16 августа 2014 года Александр Захарченко, который называет себя председателем совета министров «Донецкой народной республики», заявил о наличии «1200 человек личного состава, которые проходили на протяжении 4 месяцев подготовку на территории Российской Федерации».

Вместе с тем, отмечает Ярема, по официальной информации, Российская Федерация не принимает участия в этом вооруженном конфликте и военных действиях, а также не направляет своих граждан в Донецкую и Луганскую области Украины для выполнения официальных обязанностей в составе вооруженных сил.

”Такое участие граждан России в вооруженном конфликте и военных действиях на территории Украины является наемничеством, то есть действиями, которые квалифицируются как преступление в соответствии с нормами международного права и ст. 359 УК Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет. Уголовно наказуемыми в соответствии со ст. 2 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и ст. 205-1 УК России являются также действия по финансированию и другому содействию терроризму, распространенные среди российских юридических лиц, общественных объединений и граждан”, - напоминает Чайке генпрокурор Украины.

Кто в России финансирует террор на Донбассе

По данным ГПУ, активистами так называемого «Освободительного движения «Русский сектор – Украина» осуществляется сбор средств для финансирования террористических организаций на территории Украины. Средства перечисляются на счет 40820810638260600708, открытый на имя Хижняка Сергея Игоревича в АО «Сбербанк России».

Ярема отмечает, что одним из центров финансирования и содействия деятельности террористических организаций на территории Украины есть «Координационный центр помощи Новороссии», представительства которого есть в Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Иркутск). Для сбора средств эта организация использует счета и реквизиты платежных систем, открытых на имя Маркова Алексея Геннадиевича.

Установлены граждане Российской Федерации Мелков Алексей Валериевич, Пилецкая Ольга Владимировна, Кутюмова Татьяна Михайловна, Яралов Дмитрий Алексеевич, Постников Алексе Викторович, Овсяникова Анна Владимировна, которые обеспечивали финансирование террористической деятельности, перечисляя с этой целью денежные средства на счета гражданки Российской Федерации Лауры Саральповой. Около 150 миллионов полученных ею российских рублей были использованы на закупку оружия, боеприпасов и военного снаряжения для террористических организаций.

Кроме того, активное участие в финансировании террористической деятельности на территории Украины принимает основатель инвестиционного фонда «Маршал Кепитал» и совладелец ОАО «Ростелеком»Малофеев Константин Валериевич, 03.07.1974 г.р.

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В то же время любая официальная информация относительно прекращения российскими правоохранительными органами указанной деятельности граждан Российской Федерации и привлечения их к уголовной ответственности отсутствует.

”На основании ст. 21 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года прошу рассмотреть эту информацию в качестве сообщения о преступлениях, которые совершаются указанными и другими гражданами Российской Федерации на территории Украины. О результатах и принятых мерах прошу информировать Генеральную прокуратуру Украины. Рассчитываю на Вашу объективную правовую оценку действий тех граждан Российской Федерации, которые несут угрозу миру и стабильности не только в Украине, но и у себя на Родине”, - отмечает в письме генпрокурор Украины.