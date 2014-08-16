Лидер "ДНР" Захарченко признал, что террористы получили от РФ подкрепление

Речь идет о 1200 бойцах, которые, по словам Захарченко, проходили четырехмесячное обучение на территории России. В распоряжение сепаратистов поступили также 30 танков и 120 бронемашин. Об этом пишет радио «Эхо Москвы».

Накануне сообщалось, что колонна российской техники пересекла границу с Украиной, отдельно от «конвоя», который состоит из около 250 грузовиков и который, по сообщению Москвы, доставляет «гуманитарную помощь» на Луганщину.

"Радио Свобода" пишет, что корреспонденты The Guardian и The Telegraph стали свидетелями, как военный конвой пересек границу близ Донецка после наступления темноты 14 августа. По сообщению, колонна состояла из около 23 бронетранспортеров, которые шли в сопровождении логистических и транспортных средств.

Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что российские военнослужащие не имеют отношения к отправке гуманитарных грузов в Украину.