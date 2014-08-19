Террористы пообещали не трогать российский "гуманитарный конвой"

Об этом УНИАН сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

«Маурер отметил, что все аспекты обеспечения безопасности гуманитарного конвоя и персонала МККК, который будет задействован в данной операции, российской стороной и ополченцами обеспечены в полной мере. Вместе с тем, пока не удается получить необходимые гарантии безопасности прохождения конвоя и последующего распределения гуманитарной помощи с украинской стороны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавровым и Маурером была констатирована острая необходимость срочно решить с украинской стороной остающийся вопрос в области обеспечения безопасности.

Кроме этого, Лавров выразил надежду, что вызывающее тревогу промедление с предоставлением гарантий безопасности не является попыткой Киева или иных сил сорвать «важнейшую гуманитарную акцию» .

Подчеркнуто, что с российской стороны изначально было выражено согласие с тем маршрутом следования гумконвоя, который был предложен Киевом. Однако затем украинская сторона предложила его изменить, поскольку не была уверена в возможности обеспечить безопасность следования гумпомощи.

«Министр иностранных дел России и президент МККК условились предпринять в ближайшие часы энергичные меры с целью урегулирования вопроса о скорейшем начале отправки российского гуманитарного груза по назначению», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 августа РФ заявила, что направляет гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской области.

Читайте такжеПод прикрытием "гуманитарки" РФ создает коридор для поставки оружия боевикам - ТурчиновВ то же время Россия не представила представителям Красного Креста детальной спецификации "гуманитарного конвоя", что задерживало его оформление.

16 августа в Ростовской области завершились переговоры о "гуманитарной помощи". Украина согласилась принять этот грузпод эгидой Международного комитета Красного Креста, но лишь после проверки его на границе.

На сегодняшний день 16 из 280 российских грузовиков, которые остановились в Каменске-Шахтинском (РФ) 17 августа, продвинулись к КПП "Донецк" в России на границе с Украиной.