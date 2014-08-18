Захваченные боевиками города Донбасса на грани экологической катастрофы - Порошенко

В частности, на шахтах Донбасса вода поднимается на опасный уровень.

Террористы разрушают артиллерийским огнем трансформаторные подстанции, что подрывает энергообеспечение предприятий постоянного цикла.

«Фактически, разрушается промышленный потенциал Донбасса», - сказал президент, отметив, что сейчас украинские ремонтники часто под пулями восстанавливают системы энергоснабжения.

Читайте такжеБоевики провоцируют на Донбассе экологическую катастрофу, но для себя создают "зеленые зоны" - штаб АТО«Поскольку террористы в этих городах – люди временные, у них нет ничего, что бы их связывало с этими городами, им чем хуже – тем лучше. Они разрушают инфраструктуру, взрывают подстанции, взрывают мосты, разрушают предприятия. Вина за это лежит исключительно на боевиках и их заграничных покровителях», - подчеркнул президент.

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