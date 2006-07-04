Круглый стол ушел на перерыв
14:38, 04 июля 2006Политика
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Заседание будет продолжено сегодня
Первый раунд переговоров в рамках круглого стола с участием лидеров парламентских фракций и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО завершился, заседание в этом формате будет продолжено сегодня после 18 часов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.
По ее словам, участники переговоров оценили их как «конструктивные».
И.ГЕРАЩЕНКО также сообщила, что лидеры парламентских фракций по результатам круглого стола будут общаться с прессой после вечернего заседания.
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