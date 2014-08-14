Первые грузовики украинского гуманитарного груза приехали в Старобельск - Геращенко

Об этом в комментарии УНИАН сказала Уполномоченный Президента Украины, народный депутат от УДАРа Ирина Геращенко, которая по поручению президента сопровождает этот груз в Старобельск для передачи представителям Красного Креста.

Геращенко отметила, что эта колонна сегодня вышла из Харькова.

«Всего сегодня вышла 71 машина, 800 тонн из Киева, Харькова и Днепропетровска», - сказала Геращенко.

Она отметила, что ночью ждут днепропетровский груз, а завтра - киевский груз.

Она также отметила, что представители департамента по чрезвычайным ситуациям начинают выгрузки в Старобельске для того, чтобы там его на складе по описи передать представителям Красного Креста, которые груз доставлять в Луганск.

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Геращенко подчеркнула, что международная миссия проходит по инициативе Президента Украины Петра Порошенко, который обратился к Красному Кресту с просьбой содействовать в организации такой миссии для доставки товаров в Луганск, жители которого сегодня страдают от действий террористов и уже 12 дней остаются без воды, света и продуктов питания.

«Вопрос остается - безопасность доставки этого груза на территорию, контролируемую террористами. Поэтому этот вопрос, который сегодня волнует украинскую власть и Красный Крест», - сказала депутат.

Она также добавила, что харьковский груз лично передает Председатель Харьковской ОГА Игорь Балута и на месте присутствуют исполняющая обязанности Председателя Луганской ОГА Ирина Веригина, представители Красного Креста и ГСЧС.

«Машины уже разгружаются, среди того груза, который приехал в Старобельск - крупы, мука, сахар», - сказала Геращенко, и добавила, что Правительство на соответствующие закупки выделило 10 млн грн.

Кроме того, по словам депутата среди груза есть все вещи, которые закупали благотворители и волонтеры.

Геращенко также сообщила, что Порошенко провел переговоры о выделении Евросоюзом на международную гуманитарную миссию 2,5 млн евро.