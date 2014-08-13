СМИ: Под Донецком террористы расстреляли автобус с бойцами АТО

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Хреново! Только уехал в столицу, одна из боевых групп напоролась на "п*дарасов". Имеем страшные потери... Отомстим", - сообщил Ярош.

В то же время, журналисты сообщают, что автобус с украинскими бойцами на подступах к Донецку безжалостно расстреляли террористы, в результате чего погибло от 8 до 12 военных, сообщает ТСН.

В частности, командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко этой ночью выразил соболезнования в связи с гибелью бойцов.

"Ребята, как же так? И вчера мы были вместе и завтра должны были ... черт ... земля пухом. Не могу говорить, пусть командир подразделения... Ребята, мои соболезнования, держитесь .. Да какое там, лучше зализывайте раны и пойдем вместе крошить эту нечисть. Уходят лучшие. Земля пухом... Спасибо, что Вы были и жили ради Украины", - написал Семенченко.