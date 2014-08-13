Россия отвлекает внимание "гуманитарным конвоем" от других угроз на границе - Илларионов
00:37, 13 августа 2014Политика
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"Гуманитарный конвой" отвлекает внимание от других угроз на украино-российской границе, к тому же получение такого груза от агрессора недопустимо в условиях боевых действий.
REUTERS
Такое мнение высказал экс-советник российского президента Андрей Илларионов, сообщает hromadske.tv.
"Сейчас внимание приковано к колонне, которая направляется через Воронеж в Харьковскую область. Никто не знает про такие же, или похожие колонны, которые, возможно, сейчас направляются в Луганскую и Донецкую области", - полагает Илларионов.
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Илларионов считает, что Россия может воспользоваться открытием границы и направить в Украину грузовики с чем угодно внутри.
"В ситуации боевых действий открытие границы агрессору, который, якобы, везет гуманитарную помощь, недопустимо", - считает Илларионов.
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