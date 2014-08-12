За мелкое хулиганство возле ВР задержан один из участников акции протеста

16:59, 12 августа 2014
Политика
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За мелкое хулиганство возле Верховной Рады задержан один из участников акции протеста.

Виталий Уманец

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

Как отметили в главке, в отношении задержанного будет составлен административный протокол.Читайте такжеАвтомайдан привез к Раде шины и требует принять законопроекты о люстрации и выборах

В то же время, как стало известно УНИАН, группа протестующих бросала яйца с зеленкой в выходивших из здания ВР народных депутатов.

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