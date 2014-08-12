Около 2 тысяч активистов под ВР требуют принять законы о люстрации и выборах

Как передает корреспондент УНИАН, активисты установили напротив центрального входа в ВР автомобиль со звукоусилительной техникой.

Они требуют очистки власти, снижения проходного барьера во время выборов в парламент. Также некоторые активисты выкрикивают требования о роспуске депутатов Харьковского городского совета.

У митингующих в руках плакаты с надписями: “Украине — европейские законы”, “Прекратите финансировать регионалов”, “Новая власть — старые схемы”, “Не дайте гадам пролезть в Раду”.

У активистов в руках национальные флаги, партийные флаги ВО “Свобода” и партии “Демократический альянс”.

Участники акции слушают трансляцию заседания ВР в прямом эфире.

Верховную Раду охраняет плотный кордон правоохранителей, за которым разместились бойцы спецподразделения “Киев-1”.

Читайте такжеВР не внесла в повестку дня ни одного законопроекта о выборах, объявлен перерывКроме того, в Мариинском парке находится около 500 работников милиции в защитном снаряжении и со щитами. Также возле Мариинского дворца находится несколько автобусов с тонированными стеклами.