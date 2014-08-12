Смотрите выступление главы Нацбанка относительно падения гривни. Трансляция завершена.

17:10, 12 августа 2014
Политика
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Председатель Верховной Рады Александр Турчинов вызвал в парламент главу Национального банка Валерию Гонтареву. 

Выступление главы Нацбанка относительно ситуации на валютном рынке: 

Детальнее о падении курса гривни читайте в спецтеме УНИАН: Стремительное падение гривни

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