Секта на Львовщине распространяет агитацию против АТО

Именно эти сектанты накануне Евромайдана призвали Россию ввести войска в Украину под видом миротворцев. Догналиты галичан агитируют против мобилизации. Католические священники призывают быть осторожными и не выходить на подозрительные акции протеста.

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Догналиты уже успели отметиться протестами против сланцевого газа, который может стать альтернативой российскому, также они активно поддерживали Януковича и дальше выступают против вступления в Евросоюз, сообщает ТСН, ссылаясь на ZIK.

В конце июля на международной трассе Киев-Чоп группа женщин, которые представились матерями солдат, воюющих на Востоке, перекрыли трассу. Однако на трассу вышли не только матери военных. "Молятся на четках, четки имеют в руках, все такие по-христиански одеты, платочки, длинные юбки. Выглядят, как очень набожные верующие женщины.

Возможно то была секта, они были похожи, все мы знаем прекрасно, возможно были и они", - говорят свидетели событий.

Во Львове секту Антонина Догнала окрестили "черным братством", сами же себя называют "украинской правоверной греко-католической церковью" - она действует в Украине с 2009 года. "На Львовщине они распространяют различную агитацию против АТО, против УГКЦ, которая якобы разжигает вражду", - сообщил представитель львовской иерархии УГКЦ Орест Вильчинский.

Общение с журналистами для догналитов, очевидно, большой грех, поэтому уговорить их на интервью крайне сложно. "Если посмотреть на характер деятельности, очевидно кому это может быть выгодно в той ситуации, и мне кажется, и вся деятельность может быть выгодна только нашему врагу", - говорит политолог Юрий Шведа.

Показательными акциями догналитов и действительно пользуются российский СМИ, показывая, как на Западе протестуют против мобилизации. Львовский окружной административный суд уже не раз запрещал сектантам проведение акций в городе. А самому лидеру группировки Антонину Догналу - вообще запретили пребывание в стране. Где он сейчас не известно, а вот его подопечные продолжают свою деятельность. Сейчас доказать злой замысел сектантов в Службе безопасности Украины не могут.

Однако недавно двое горе-протестующих против мобилизации попались под руку милиционерам - правоохранители задержали мужчин, которые распространяли подозрительные агитки. Священники уже давно призывают запретить догналитам не только править службы, но и просто быть на территории Украины.