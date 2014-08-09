В Кремле не понимают о каких попытках проникновения войск РФ говорит Украина

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. "Нам трудно понять, что имелось в виду украинской стороной. Не было никаких попыток проникновения российских войск", - заявил он, передает радио "Свобода".

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Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что перед тем, как направить российские войска за рубеж, должны быть выполнены специальные процедуры. Она также заявила, что украинская сторона "все более предприимчива в придумывании сказок".

Как сообщал УНИАН, заместитель главы администрации президента Валерий Чалый заявил, что в ночь на 9 августа Россия готовилась ввести на территорию Украины своих "миротворцев", но эту провокацию удалось сорвать.