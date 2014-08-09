Порошенко: Украине нужна гуманитарная помощь, но международная и без военных

Украина готова принять гуманитарную помощь, но если эта миссия будет международной, без всякого военного сопровождения.

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Порошенко обратил внимание на усилия украинской власти наладить гуманитарную помощь городам, пострадавшим от действий террористов. В частности, об отправке в Луганск специалистов для ремонта электроподстанций и восстановления водоснабжения, а также поставки продуктов питания.

Порошенко сообщил, что по результатам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером и другими международными партнерами сейчас рассматривается возможность направления гуманитарной миссии в Луганск. «Мы готовы принять гуманитарную помощь, но если эта миссия будет международной, без всякого военного сопровождения, которая поступит исключительно через пункты пропуска на границе, которые контролируются украинскими пограничниками и в сопровождении украинских военных для обеспечения безопасности миссии», - подчеркнул президент.

Читайте такжеМИД назвал циничным предложение РФ о международной гуманитарной миссии на ДонбассеМеркель отметила, что Германия, как и ее союзники, придерживается четкой позиции, что любая гуманитарная миссия должна направляться исключительно в соответствии с международным правом, а именно только через каналы ООН или Красного Креста и только по согласованию с украинской стороной. «Наша позиция четкая - любое вторжение, даже если оно называется гуманитарным, является вторжением, и это красная линия, которую ни одно государство не может пересекать», - заявила канцлер Германии.

Меркель и Порошенко обсудили возможность участия Германии в международной гуманитарной миссии. Собеседники также скоординировали дальнейшие шаги для деэскалации ситуации в зоне АТО.