Порошенко: Украине нужна гуманитарная помощь, но международная и без военных
Порошенко обратил внимание Меркель на усилия украинской власти наладить гуманитарную помощь городам, пострадавшим от действий террористов.
Украина готова принять гуманитарную помощь, но если эта миссия будет международной, без всякого военного сопровождения.
Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
Порошенко обратил внимание на усилия украинской власти наладить гуманитарную помощь городам, пострадавшим от действий террористов. В частности, об отправке в Луганск специалистов для ремонта электроподстанций и восстановления водоснабжения, а также поставки продуктов питания.
Порошенко сообщил, что по результатам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером и другими международными партнерами сейчас рассматривается возможность направления гуманитарной миссии в Луганск. «Мы готовы принять гуманитарную помощь, но если эта миссия будет международной, без всякого военного сопровождения, которая поступит исключительно через пункты пропуска на границе, которые контролируются украинскими пограничниками и в сопровождении украинских военных для обеспечения безопасности миссии», - подчеркнул президент.
Читайте такжеМИД назвал циничным предложение РФ о международной гуманитарной миссии на ДонбассеМеркель отметила, что Германия, как и ее союзники, придерживается четкой позиции, что любая гуманитарная миссия должна направляться исключительно в соответствии с международным правом, а именно только через каналы ООН или Красного Креста и только по согласованию с украинской стороной. «Наша позиция четкая - любое вторжение, даже если оно называется гуманитарным, является вторжением, и это красная линия, которую ни одно государство не может пересекать», - заявила канцлер Германии.
Меркель и Порошенко обсудили возможность участия Германии в международной гуманитарной миссии. Собеседники также скоординировали дальнейшие шаги для деэскалации ситуации в зоне АТО.