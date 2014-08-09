ООН готова увеличить гуманитарную помощь Украине - Генсек

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря всемирной организации Пан Ги Муна, пишет ИТАР-ТАСС.

"Генеральный секретарь ООН продолжит активно и пристально наблюдать за ситуацией. Если произойдет дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации или усилия правительства (Украины) будут недостаточны для удовлетворения гуманитарных потребностей, ООН готова рассмотреть дополнительные меры по поддержке (украинского населения)", - говорится в заявлении.

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В нем также отмечается, что "на данном этапе с ситуацией должным образом справляется правительство Украины в сотрудничестве с международными партнерами".

Генсек ООН призвал все стороны "удвоить усилия по достижению устойчивого и мирного политического урегулирования конфликта на востоке Украины".

"Это - самый эффективный способ спасти жизнь и избежать гуманитарного кризиса", - подчеркнул Пан Ги Мун.