ООН готова увеличить гуманитарную помощь Украине - Генсек
ООН готова рассмотреть меры по оказанию помощи востока Украины, если усилий, осуществляемых на этом направлении Киевом, будет недостаточно.
Об этом говорится в заявлении генерального секретаря всемирной организации Пан Ги Муна, пишет ИТАР-ТАСС.
"Генеральный секретарь ООН продолжит активно и пристально наблюдать за ситуацией. Если произойдет дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации или усилия правительства (Украины) будут недостаточны для удовлетворения гуманитарных потребностей, ООН готова рассмотреть дополнительные меры по поддержке (украинского населения)", - говорится в заявлении.
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В нем также отмечается, что "на данном этапе с ситуацией должным образом справляется правительство Украины в сотрудничестве с международными партнерами".
Генсек ООН призвал все стороны "удвоить усилия по достижению устойчивого и мирного политического урегулирования конфликта на востоке Украины".
"Это - самый эффективный способ спасти жизнь и избежать гуманитарного кризиса", - подчеркнул Пан Ги Мун.