40% жителей Донбасса не пойдут на парламентские выборы
Если разочарованные жители Донбасса не пойдут на выборы, это заметно снизит легитимность их результатов. Однако Донбассу не хватает партий, выражающих интересы региона.
По данным на июнь 2014 года, 40% жителей Донбасса не намерены принимать участие в выборах в Верховную Раду при условии их прохождения на следующей неделе.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишет директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины, академик Элла Либанова, ссылаясь на опрос, проведенный группой "Рейтинг".
"Для сравнения: в Харьковской области так настроены 33% жителей, в Днепропетровской и Запорожской — 19%, а в Киеве — 10%", - отметила она.
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Как полагает Элла Либанова, дело даже не в том, что разочарованные жители Донбасса не пойдут на выборы, что заметно снизит легитимность их результатов, — "неизбежен долговременный очаг неудовлетворенности, в который будет кому подбрасывать дровишки".
"Нужно обеспечить максимальное участие жителей Донбасса в грядущих парламентских выборах, а для этого должна быть партия, в которой они увидят выразителей своих интересов. Сейчас трудно сказать, есть ли такая партия или ее нужно создавать и соответственно вносить изменения в законодательство о выборах, но без адекватного представительства жителей мятежного региона в высшем законодательном органе страны говорить об их интеграции совершенно бесперспективно", - подчеркнула академик.