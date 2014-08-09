40% жителей Донбасса не пойдут на парламентские выборы

По данным на июнь 2014 года, 40% жителей Донбасса не намерены принимать участие в выборах в Верховную Раду при условии их прохождения на следующей неделе.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины, академик Элла Либанова, ссылаясь на опрос, проведенный группой "Рейтинг".

"Для сравнения: в Харьковской области так настроены 33% жителей, в Днепропетровской и Запорожской — 19%, а в Киеве — 10%", - отметила она.

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Как полагает Элла Либанова, дело даже не в том, что разочарованные жители Донбасса не пойдут на выборы, что заметно снизит легитимность их результатов, — "неизбежен долговременный очаг неудовлетворенности, в который будет кому подбрасывать дровишки".

"Нужно обеспечить максимальное участие жителей Донбасса в грядущих парламентских выборах, а для этого должна быть партия, в которой они увидят выразителей своих интересов. Сейчас трудно сказать, есть ли такая партия или ее нужно создавать и соответственно вносить изменения в законодательство о выборах, но без адекватного представительства жителей мятежного региона в высшем законодательном органе страны говорить об их интеграции совершенно бесперспективно", - подчеркнула академик.