Срок избирательной кампании может сократиться до 45 дней

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Отмечается, что по завершении пленарного заседания ВР состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова и премьер-министра Украины Арсения Яценюка с председателями депутатских фракций и групп.

По информации Турчинова, во время совещания речь шла о проведении досрочных парламентских выборов в 2014 году.

Читайте такжеПорошенко считает, что досрочные выборы в Раду - это уже реальностьТак, учитывая принятие парламентом закона о внесении изменений в Государственный бюджет на текущий год, существенное сокращение бюджетных расходов участники встречи договорились о необходимости удешевления избирательных процедур и уменьшения в связи с этим срока проведения избирательной кампании с 60 до 45 дней.

Читайте такжеВ Раде совещаются о принятии новой редакции закона о выборах с открытыми списками - Соболев Кроме того, была достигнута договоренность о подготовке согласованного проекта изменений в избирательный закон. Договорились также о проведении консультаций по поводу введения пропорциональной избирательной системы с открытыми избирательными списками, возобновления избирательных блоков как субъектов избирательного процесса и относительно других избирательных процедур.