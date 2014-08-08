Саакашвили: Путин не сможет выиграть в условиях санкций и военных провалов

Об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который по приглашению мэра Львова находится с визитом в городе, передает радио "Свобода".

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"Мы чувствовали на себе российское давление в течение десятилетий. Хуже войны может быть только потеря свободы, и это украинцы знают. В Украине будет мир, я в это верю. Именно от Украины зависит будущее Грузии и Европы. Успех Украины - это успех Грузии, свобода Украины - это наша свобода, ваша победа - это наше будущее. Грузины сегодня воюют и защищают Украину вместе с украинцами", - подчеркнул Михаил Саакашвили.

На вопрос журналистов о том решится ли Владимир Путин на полномасштабное вторжение в Украину, бывший президент Грузии отметил, что "Путин не сможет выиграть в условиях санкций и военных провалов. Сейчас освобожден Славянск и другие города, вскоре будут освобождены Донецк и Луганск. Никогда Россия не терпела таких военных провалов, это цепная реакция и освобожденная территория к ней уже не вернется. Естественно, что от Путина ничего хорошего ждать не следует, ибо он борется за свое выживание".

Напомним, Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2007 годах и 2008-2013 годах.