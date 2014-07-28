Саакашвили: Победа АТО в Донецке ознаменует решающее поражение Путина

Такое мнение на Фейсбук высказал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Мы все на пороге великих событий - если Майдан был началом политического конца Российской империи, то неминуемая победа украинских вооруженных сил в Донецке ознаменует решающее военное поражение Путина, его системы со всеми своими ставленниками в Европе и по всему постсоветскому пространству", - отметил Саакашвили.

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По его словам, "это ответ за столетья унижения, за жертв Голодомора, за героев Небесной сотни, за отважных воинов, которые сложили головы в последние дни и месяцы".

"Украинцам тяжело, они несут потери, но им и всем нам теперь нужна только победа, победа любой ценой, победа над империей зла и лжи. Этой победой украинские герои навеки запишут свои имена в истории как спасители европейской цивилизации от главного варвара 21-го века", - отметил экс-президент Грузии.