Саакашвили: Для Путина мирные переговоры - это просто "ширма"

Об этом он сказал перед заседанием СНБО, во время неофициальной встречи с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"План Путина - и это мнение не только мое, но большинства зарубежных экспертов, заключается в наращивании количества бронетехники и артиллерии в Донбасс, переброске еще нескольких тысяч российских военнослужащих под видом "добровольцев", и развязывании широкомасштабных боевых действий в Донбассе", - заявил Саакашвили.

По мнению бывшего президента Грузии, террористы будут провоцировать артиллерийские обстрелы городов, даже если Украина будет сохранять режим прекращения огня.

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"Для Путина мирные переговоры - это просто "ширма", и он будет играть в эту игру как минимум до августа. Очень опасно легитимизировать бандитов путем переговоров. С каждым днем таких переговоров тысячи беженцев покидают Донбасс, прекращается всякая деловая активность, и экономический кризис приводит к росту числа безработных", - подчеркнул он.

"Путин хочет обнищания региона, чтобы пополнить силы российских наемников местными обездоленными людьми. В ближайшие 4-6 недель, если Украина не приступит к немедленным действиям, Россия спровоцирует бойню в Донбассе, и постарается создать очаги боевых действий в других регионах Украины", - прогнозирует политик.

Саакашвили убежден, что Путин не сможет победить Украину, если та использует хотя бы 10% своего потенциала.

"Потому что миллионы украинцев способны сломать любые планы Кремля. Украина должна действовать, и игра Путина рассыплется вместе с обломками советской империи", - подчеркнул он.