Саакашвили: Для Путина мирные переговоры - это просто "ширма"
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что перемирие на Донбассе российский президент Владимир Путин использует для наращивания военной техники на Востоке.
Об этом он сказал перед заседанием СНБО, во время неофициальной встречи с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.
"План Путина - и это мнение не только мое, но большинства зарубежных экспертов, заключается в наращивании количества бронетехники и артиллерии в Донбасс, переброске еще нескольких тысяч российских военнослужащих под видом "добровольцев", и развязывании широкомасштабных боевых действий в Донбассе", - заявил Саакашвили.
По мнению бывшего президента Грузии, террористы будут провоцировать артиллерийские обстрелы городов, даже если Украина будет сохранять режим прекращения огня.
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"Для Путина мирные переговоры - это просто "ширма", и он будет играть в эту игру как минимум до августа. Очень опасно легитимизировать бандитов путем переговоров. С каждым днем таких переговоров тысячи беженцев покидают Донбасс, прекращается всякая деловая активность, и экономический кризис приводит к росту числа безработных", - подчеркнул он.
"Путин хочет обнищания региона, чтобы пополнить силы российских наемников местными обездоленными людьми. В ближайшие 4-6 недель, если Украина не приступит к немедленным действиям, Россия спровоцирует бойню в Донбассе, и постарается создать очаги боевых действий в других регионах Украины", - прогнозирует политик.
Саакашвили убежден, что Путин не сможет победить Украину, если та использует хотя бы 10% своего потенциала.
"Потому что миллионы украинцев способны сломать любые планы Кремля. Украина должна действовать, и игра Путина рассыплется вместе с обломками советской империи", - подчеркнул он.