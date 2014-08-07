Bloomberg: Для Путина наступил переломный момент, так как украинская армия зажимает мятежников в кольцо

Поскольку конец военной игры в Украине близок, президент Владимир Путин должен решить, как далеко он готов зайти, чтобы защитить пророссийское восстание, пишут в своей статье, которая называется «Для Путина наступил переломный момент, так как украинская армия зажимает мятежников в кольцо», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Степан Кравченко и Генри Мейер.

У него есть выбор между тем, чтобы вторгнуться на территорию Украины под прикрытием миротворческой миссии и тем, чтобы перестать поддерживать повстанцев, чтобы избежать дальнейших санкций со стороны США и Европейского союза, считают политики, советники и аналитики.

Так как украинские силы все дальше наступают на оставшиеся форпосты сепаратистов в восточной части страны, военные аналитики говорят, что бунт, вызванный аннексией Крыма в марте, будет обречен на провал без резкого увеличения помощи из России. Это означает, что теперь Путин должен решить, следует ли увеличить поддержку, рискуя дальнейшей международной изоляцией, которая, скорее всего, последует, считает Ольга Крыштановская, социолог, изучающий элиту страны в Российской академии наук.

«Перед Путиным стоит очень сложный выбор», – сказала Крыштановская по телефону из Москвы. «Он должен защищать свою позицию в России. Он должен показать, что он успешно достигает своих целей. Он не может позволить себе выглядеть неудачником в глазах своего народа».

Восстановление влияния России в мире стало отличительной чертой президентства Путина, а его украинский гамбит сделал его невероятно популярным в его стране. Но это дорого ему обошлось.

Санкции против компаний

Самые крупные российские компании, такие как ОАО «Роснефть», самая большая в мире частная нефтяная компания по объемам продукции, и ОАО «Сбербанк», крупнейший кредитор в Восточной Европе, попали в санкционный список, в то время как российская экономика, которая оценивается в 2 триллиона долл., находится на грани рецессии. Доходность гособлигаций падала в течение девяти из десяти последних дней, в то время как фондовый индекс ММВБ снизился на 10 % за месяц.

Украинские военные говорят, что они отвоевали большую часть территории, захваченной повстанцами, после того как они увеличили интенсивность атак в прошлом месяце и усилили боевые действия после 17 июля, когда был сбит пассажирский самолет Малазийских авиалиний над территорией, контролируемой повстанцами. Россия отреагировала на это наращиванием своих войск и военной техники возле украинских границ и обстрелами позиций украинских военных со своей стороны границы, как сообщили американские чиновники и представители НАТО.

«Очевидно, что он готовится к вероятному вторжению», – сказал Самуил Чарап, старший научный сотрудник вашингтонского Международного института стратегических исследований, специалист по вопросам России и Евразии. «В течение следующей недели или нескольких недель начнется очень опасный период, когда военное вторжение России будет очень вероятным».

Бастионы сепаратистов

По данным украинских властей, силы мятежников насчитывают около 15 тыс. бойцов, которые в основном сконцентрированы в Луганске и Донецке, и им необходимы российские боевики, оружие и боеприпасы, чтобы удержаться, по словам Антона Лаврова, независимого московского военного аналитика.

«Мятежники смогут победить, если только Россия вмешается», – сказал Лавров по телефону.

Премьер-министр Польши Дональд Туск вчера предупредил о том же, заявив, что риск прямого вторжения России увеличивается. Его министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил 5 августа, что вторжение российских войск может быть осуществлено под прикрытием миротворческой операции. В тот же день МИД России призвал оказать гуманитарную помощь, чтобы предотвратить «катастрофу» в русскоговорящих восточных регионах.

Но даже без отправки войск Россия может поддерживать восстание в течение еще нескольких месяцев, поставляя боеприпасы, так как боевики перешли в города, откуда их сложнее выдворить, считает Лавров.

Война в условиях города

«Украинские войска теперь должны научиться, как вести боевые действия в городах, и это означает, что может быть много жертв», – сказал Лавров, независимый военный аналитик. «Города можно отвоевать только с помощью пехоты – артиллерия и танки почти бесполезны там. Это слабое место украинской армии, ей не хватает обученной пехоты, в то время как среди мятежников есть много опытных бойцов».

До этого времени Путину удавалось отрицать то, что он контролирует сепаратистов, продолжая при этом вести «гибридную войну», такую, как его предшественники практиковали на окраинах царской и советской империй в течение сотен лет, по словам Джеймса Шерра, ассоциированного сотрудника лондонского Королевского института международных отношений.

Эта модель опирается на «неформальные сети» оперативников и бойцов и её основной целью является «стереть границу между гражданским и межгосударственным конфликтом», – написал Джеймс Шерр в аналитической записке. «В эти сети входят не только действующие офицеры спецназа и Федеральной службы безопасности, но также и военнослужащие в отставке, дезертиры, частные охранные структуры олигархов, казаки, чеченские боевики, авантюристы и преступники».

Секретная операция

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался давать комментарии по поводу политики России в Украине.

Российский президент, вероятно, будет пытаться проводить любую военную операцию тайно, под видом гуманитарной миссии, если только спасение мятежников не потребует прямого вторжения, сказала Анжела Стент, директор Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

«Проблема Путина заключается в том, что он породил все эти ожидания, и он стал чемпионом для всех этих людей в Восточной Украине», – сказал Стент. «Он сам для себя поставил ловушку. Этот бой может затянуться на длительное время».

Администрация президента США Барака Обамы пригрозила расширить санкции и направить их против финансовой и энергетической отраслей российской экономики в целом, если Путин не изменит свою политику и не поможет положить конец войне, во время которой погибло уже более 1300 человек, и сотни тысяч стали вынужденными переселенцами.

Решающие недели

«Следующие несколько недель будут иметь решающее значение», – сказал Крис Уифер, основатель Macro Advisory в Москве. «Кремль может открыто увеличить поддержку сепаратистов, что повлечет за собой новые санкции и будет иметь немедленное и серьезное влияние на экономику».

Путин вчера распорядился ввести ограничения на импорт продовольствия в отместку странам, которые хотят наказать Россию из-за её причастности к украинскому кризису. Президентский указ запрещает или ограничивает «импорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» из стран, которые ввели или поддержали санкции против России, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Еще одна мера, которая рассматривается, это ограничение или запрет на полеты над Сибирью для европейских авиаперевозчиков, направляющихся в Азию, сообщает московская газета «Ведомости», цитируя людей, ознакомленных с вопросом, но не называя их имен.

Расправа Путина

Вчера Путин приказал правительству принять меры по недопущению ускорения роста цен в связи с ограничениями на импорт продовольственных товаров. Он поручил правительству страны определить те продукты, которые станут предметом ответных мер России, в соответствии с указом, который не содержит таких деталей.

«Политические инструменты давления на экономику неприемлемы, они противоречат всем нормам и правилам», – сказал он во время встречи на этой неделе с Алексеем Гордеевым, губернатором Воронежской области вблизи Украины. Любые ответные меры «должны приниматься очень тщательно, чтобы поддержать производителей и избежать причинения вреда потребителям».

Несмотря на все экономические трудности, которые могут принести санкции, они не сделали ничего, чтобы изменить поведение Путина по отношению к Украине, сказал Ян Бреммер, президент Eurasia Group, нью-йоркской фирмы по исследованию глобальных политических рисков и консалтингу.

«В том, чтобы заставить русских делать то, что мы хотим, санкции абсолютно неэффективны, и являются полностью провальной политикой», – сказал Бреммер.

Путин твердо намерен сохранить контроль над восточной Украиной, направляя оружие и людей в регион по мере необходимости, чтобы помочь повстанцам противостоять Киеву. «У Путина есть план Б», – сказал Бреммер, имея ввиду вариант вторжения, если повстанцам будет грозить поражение. «Он готов применить план Б, если понадобится. Вот почему это так опасно».

Помощь повстанцам

Включая Крым, у России есть 450 тыс. солдат, 160 танков и целых 1360 бронемашин на границе, по словам Андрея Лысенко, пресс-секретаря СНБО. У России также есть 192 боевых самолета, 137 боевых вертолетов, а также артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня, сказал Лысенко.

Россия обеспечила мятежников боевыми танками, бронетранспортерами, боевыми машинами пехоты, гранатометами и ручными системами ПВО, согласно данным IHS Jane’s. Украина и США говорят, что сепаратисты также получили системы ПВО «Бук», которые они использовали, чтобы сбить малазийский самолет МН17, следующий из Амстердама в Куала Лумпур, в результате крушения которого погибли 298 человек, находившихся на борту. Повстанцы отрицают сбиение самолета и обвиняют украинских военных.

« У повстанцев много оружия, но им нужно больше, потому что такое количество уже недостаточно, чтобы противостоять украинской армии», – сказал Конрад Музыка, военный аналитик IHS Jane’s в Гданьске, Польша.

«Фаза наступления»

Министр обороны Украины Валерий Гелетей сообщил, что более 65 городов и деревень в Донецкой и Луганской областях были отвоеваны за прошедшие месяцы во время контрнаступления, которое не прекратится, пока не удастся придушить восстание.

«Наши силы в фазе наступления», – сказал Гелетей. « Я уверен на 100 %, как и любой человек в Вооруженных силах Украины, что мы одержим победу, и очень скоро».

Тем не менее, Гелетей сказал, что будет нелегко отвоевать Донецк и Луганск, особенно учитывая, что Россия «делает все возможное, чтобы спровоцировать нас».

Около половины из 465 тыс. жителей Луганска уже покинули город, по словам городского совета, остальные 250 тыс. не могут или не хотят этого делать.

Около 3,9 млн. из 46 млн. украинских граждан живут в районах, непосредственно пострадавших в результате боевых действий, в том числе в Донецке, население которого было 1 млн. чел. до войны, по данным Организации Объединенных Наций. По оценкам России, 600 тыс. украинцев из юго-восточной части страны в настоящее время находятся в России.

Витающее одобрение

Путин, чьи одобрительные рейтинги взлетели до 87 % после аннексии Крыма, столкнется с общественным резонансом, если он не защитит Донецк и Луганск, сказал Сергей Марков, политический аналитик, консультирующий персонал Кремля. В результате, президент и его ближайшее окружение решили остаться с повстанцами, невзирая на последствия, сказал Марков.

« Любой признак компромисса или сдерживания со стороны России не имеет смысла, потому что они нас осудят в любом случае», – сказал Марков по телефону из Москвы. «Ясно, что США и ЕС не хотят мирного решения конфликта в Украине, они рассчитывают на военную победу Киева».

Крыштановская, социолог, сказала, что Путин мог спокойно отказаться от мятежников и использовать другие пути сохранения влияния в Украине, например, путем перекрытия потоков природного газа в зимний период; но он, кажется, остаетося «абсолютно твердым» в своем решении придерживаться выбранного курса.

«Это в его характере», – сказала Крыштановская. «Чем больше на него оказывают давления, тем больше он уверен в том, что поступает правильно».