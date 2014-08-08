В Ужгороде неизвестные пытались прорваться в здание СБУ, ранен милиционер

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник ЦОС УМВД в Закарпатской области Олег Подебрий.

По его словам, 7 августа около 22.40 по телефону «102» поступило сообщение от дежурного управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области о том, что неизвестные лица легковой автомобиль припарковали на тротуаре непосредственно возле центрального входа в здание УСБУ области и насильно пытаются зайти внутрь.

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На место происшествия выехала патрульная служба и следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств.

«Прибыв по указанному адресу, милиционеры увидели у входа в админздание СБУ группу людей в камуфляжной форме в количестве 4-5 мужчин. Работники роты патрульной службы сделали им устное предупреждение в отношении их противоправных действий. На что неизвестные отреагировали возмущенно и начали двигаться в сторону правоохранителей. При этом один из мужчин произвел выстрелы в направлении экипажа роты патрульной службы», - уточнил Подебрий.

В результате перестрелки один из милиционеров получил телесные повреждения - огнестрельное ранение левого бедра и пулевое ранение внутренней поверхности правого бедра.

На место происшествия, по словам представителя закарпатской милиции, прибыли начальник УМВД области Сергей Шаранич, эксперты Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД.

Раненого милиционера госпитализировали в травматологическое отделение Ужгородской центральной клинической больницы, где его прооперировали врачи. Жизни милиционера угрозы нет. Сейчас он находится в больнице.

Однако, со слов Подебрия, после задержания нападавших инцидент не завершился. Так, после доставления правонарушителей в Ужгородский горотдел милиции для выяснения всех обстоятельств происшествия, в админздание горотдела пришли несколько десятков мужчин, которые пытались «освободить» задержанных. После разговора с правоохранителями они разошлись по домам.

Сейчас нападавших на УСБУ милиционеры задержали. С их слов, часть из них мобилизована в подразделения Вооруженных Сил Украины. Эта информация сейчас проверяется. Они дают показания следователям.

В то же время уже сейчас известно, что среди нападающих есть и один из руководителей закарпатского «Правого сектора».

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей), санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок. Также начато производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас по данному факту ведется следствие, уточнил Подебрий.