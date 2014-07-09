Задержанный "Правым сектором" мэр Курахово освобожден – горсовет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на официальном сайте Кураховского городского совета. Там же есть сообщение самого мэра Сажко.

«Сегодня днем меня освободили. Благодарю всех, кто помогал в этом. Большое спасибо депутатам горсовета, неравнодушным жителям города и друзьям, журналистам, представителям МВД, ДТЭК и других предприятий города. Я в порядке, чувствую себя нормально», - сказал городской голова. - «У «Правого сектора» нет ко мне претензий. У меня – к ним. Они разобрались в ситуации и понимают, что Курахово – украинский город».

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Ранее, 8 июля, активист «Правого сектора» Андрей Денисенко написал на своей странице в Фейсбуке, что мэр Курахово Сажко задержан «Правым сектором», и «причиной задержания стала уже подтвержденная информация от местных жителей о том, что Сажко обеспечивал питание блокпоста сепаратистов в Марьинке».