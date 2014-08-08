На Майдане Независимости сложены и облиты зажигательной смесью шины, уже готовы «коктейли молотова»

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 граждан посреди Майдана спорят о ситуации в стране и в центре города, где сейчас разбросано много мусор, в частности, остатки сожженных вчера шин.

Со стороны Европейской площади опять построена баррикада, которая по большей части состоит из обломков камней и строительного мусора. Здесь стоят два тягача и большой грузовик, который, по словам жителей Майдана, они накануне “отжали”. Также ближе к Главпочтамту стоит автобус. Еще один большой грузовик стоит возле баррикады со стороны гостиницы “Казацкой”.

По словам жителей Майдана, ночью и утром коммунальщики еще не пытались ничего разбирать. Технику, как считают они, у них отберут. Однако жители Майдана не смогли ответить на вопрос, зачем же тогда они ее отбирали.

Также, по их словам, сегодня утром Майдан осмотрел мэр Киева Виталий Кличко.

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Как сообщал УНИАН, 7 августа коммунальщикам не удалось очистить Майдан Незалежности от баррикад и палаток из-за сопротивления людей, которые сейчас живут на Майдане. Так называемые «майдановцы» зажгли шины и бросали брусчатку у правоохранителей.

Кроме того, при попытке навести порядок на Майдане Незалежности его “жители” отобрали у работников коммунальных служб 7 автомобилей. В одном случае так называемый «майдановец» завладел автомобилем коммунальной службы, приставив пистолет к голове его водителя.

По данным киевской власти, нескольким работникам коммунальных служб нанесли телесные повреждения.