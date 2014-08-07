Порошенко может назначить на должность секретаря СНБО Смешко, Наливайченко или Коваля - политолог

Президент Украины Петр Порошенко может назначить на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Смешко, Валентина Наливайченко или Михаила Коваля.

Об этом сказал в комментарии УНИАН политолог Вадим Карасев.

По его словам, «президенту нужно, чтобы СНБО был ключевой частью президентской команды», а секретарем СНБО был «человек, который бы представлял стратегический истеблишмент, который бы разбирался в специфике работы СНБО и вообще сектора безопасности в нынешних условиях».

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«Война на Донбассе скоро закончится, но не закончатся разного рода диверсии, попытки партизанских рейдов, и не только на Донбассе», - считает Карасев.

Комментируя отставку Андрея Парубия с должности секретаря СНБО, Карасев сказал: «Есть много факторов этой отставки, но главный заключается в том, что Парубий занимал радикально непримиримую позицию в отношении России».

«В Украине в правящем истеблишменте сейчас в отношении России есть две группы или две партии, одна из которых рассматривает Россию в качестве врага в долгосрочной перспективе. Это Аваков, Турчинов, Яценюк, Пашинский и Парубий, который входил в эту пятерку. А другая группа – партия, которая считает Россию врагом, но в краткосрочной перспективе войны на Донбассе, но понимает, что в долгосрочной перспективе Россия не должна быть врагом, а нужно искать компромиссы в отношениях с РФ, особенно после того, как украинская армия освободит Донбасс, потому что есть проблемы энергетического обеспечения, торговых связей, экономических связей в целом», - отметил политолог.

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По словам Карасева, «путины приходят и уходят, а Россия остается, и российский народ остается, и в долгосрочной перспективе вряд ли продуктивно и конструктивно рассматривать Россию в качестве врага».

По мнению Карасева, «ключевая причина отставки в том, что Парубий был из тех, кто всегда и публично делал заявления о том, что никаких компромиссов с Россией не может быть. Это ключевое, а все остальное - побочное».

При этом эксперт согласился с тем, что сейчас из власти «вычищаются люди с радикальными взглядами, а делается ставка на прагматиков».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, Парубий заявил, что подал в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. На своей странице в Facebook он написал: «Подал в отставку с должности секретаря СНБО Украины. Во время войны комментировать отставку считаю неприемлемым. Продолжаю заниматься помощью фронту. В первую очередь - добровольческим батальонам. Вместе победим российского агрессора».

Порошенко подписал указ об освобождении Парубия от должности секретаря СНБО.