Террористы обстреляли и разрушили здания “Луганскгаза”

13:44, 07 августа 2014
Политика
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В Луганске террористы обстреляли диспетчерскую автотранспортной службы “Луганскгаза”.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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«Террористы обстреляли и разрушили центральный склад, кислородную и диспетчерскую автотранспортной службы луганского участка “Луганскгаза”, в результате чего остановлена работа аварийной службы этого предприятия”, - сказал Лысенко.

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