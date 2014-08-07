Террористы обстреляли и разрушили здания “Луганскгаза”
13:44, 07 августа 2014Политика
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В Луганске террористы обстреляли диспетчерскую автотранспортной службы “Луганскгаза”.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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«Террористы обстреляли и разрушили центральный склад, кислородную и диспетчерскую автотранспортной службы луганского участка “Луганскгаза”, в результате чего остановлена работа аварийной службы этого предприятия”, - сказал Лысенко.
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