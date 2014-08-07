В СНБО подтвердили информацию об аресте в России 5 украинских офицеров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

“По оперативной информации, в отношении 18 наших военнослужащих возбуждены уголовные дела, пять офицеров задержаны», - сказал он.

«Наши военные требуют встречи с украинскими дипломатами. Генеральный консул Украины из Ростова-на-Дону пытался встретиться с соотечественниками и выяснить основания их задержания. Но российская сторона незаконно отказала во встрече, чем грубо нарушила нормы международного права”, - подчеркнул Лысенко.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно задержанных офицеров, Лысенко сказал, что арестованных офицеров “действительно вывезли”.

Читайте такжеЗа последние сутки в зоне АТО погибли 7 украинских военнослужащих - СНБОТакже Лысенко сообщил, что часть освобожденных бойцов из рядового и сержантского состава, которые вернулись в Украину, в рапортах отмечали, что сотрудники ФСБ России требовали от них сознаться, что якобы они обстреливали территорию РФ.

“Однако у нас есть подтвержденная фактами информация, что именно территорию России сначала обстреливают террористы. Затем они стреляют по украинским военным, а российские военные отвечают огнем в сторону мест дислокации украинских войск”, - отметил Лысенко.

Читайте такжеВ РФ силой удерживают 46 украинских военных, против 18 открыты уголовные дела - СНБОКак сообщал УНИАН, несколько дней назад часть военнослужащих сил АТО после длительного обстрела из танков, тяжелых пушек, БМ 21 «Град» и после того, как у них закончились боеприпасы, были вынуждены отойти на территорию Российской Федерации. Перед отходом они подорвали остатки боевой техники и уничтожили свое оружие.