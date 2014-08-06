Порошенко призывает отменить налогообложение благотворительности для зоны АТО

"Суть законопроекта заключается в том, чтобы благотворительные взносы, которые делают волонтеры на цели, связанные с АТО, - закупка оборудования, продуктов или выплату компенсаций по перемещению - в конце года не облагались подоходным налогом с граждан", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

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Глава государства уверен, что обращение волонтеров стоит поддержать, ведь они и неравнодушные граждане в течение всех четырех месяцев АТО помогают украинским военнослужащим.

"Мы должны пойти навстречу и поддержать волонтерскую деятельность", - констатировал президент.