Порошенко призывает отменить налогообложение благотворительности для зоны АТО

23:14, 06 августа 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов поддержать инициативу отмены подоходного налога на благотворительные взносы, осуществляемые волонтерами исключительно на нужды АТО.

Фото УНІАН

"Суть законопроекта заключается в том, чтобы благотворительные взносы, которые делают волонтеры на цели, связанные с АТО, - закупка оборудования, продуктов или выплату компенсаций по перемещению - в конце года не облагались подоходным налогом с граждан", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

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Глава государства уверен, что обращение волонтеров стоит поддержать, ведь они и неравнодушные граждане в течение всех четырех месяцев АТО помогают украинским военнослужащим.

"Мы должны пойти навстречу и поддержать волонтерскую деятельность", - констатировал президент.

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